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Ученые предупредили о наступлении пустынь на оазисы по всему миру

EF: опустынивание сводит на нет больше половины усилий по сохранению оазисов

Геологи из Китайской академии наук в Пекине проанализировали состояние оазисов в пустынях Земли за последние 25 лет. Согласно их выводам, площадь влажных районов в засушливых зонах увеличилась только благодаря человеческой деятельности. Исследование опубликовано в научном журнале Earth's Future (EF).

Оазисы занимают лишь 1,5% площади суши планеты, однако на их территориях проживает 10% населения мира.

Как показал анализ спутниковых данных, с 1995 по 2020 год площадь оазисов увеличилась более чем на 220,1 тыс. квадратных километров, в основном за счет проектов их расширения.

Но за тот же срок опустынивание поглотило 134 тыс. квадратных километров влажных земель, за счет чего чистый прирост составил лишь 86,5 тыс. квадратных километров.

По оценкам специалистов, сокращения территорий оазисов за минувшие четверть столетия затронули около 34 млн человек.

Основной прирост территорий оазисов был сосредоточен в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе Китая, где более 95% населения живет рядом с источниками воды в пустынной местности.

По словам авторов исследования, международное сотрудничество играет решающую роль в сохранении оазисов и решения проблемы нехватки воды.

Ранее ученые выяснили, что пересохшее Аральское море из источника влаги превратилось в причину пыльных бурь в Центральной Азии.

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