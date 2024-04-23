Ученые нашли космический «фонтан», извергающий материю массой в десятки миллионов Солнц

Австралийские астрономы обнаружили в космосе мощный «фонтан», бьющий потоками газа на расстояние до 20 тыс. световых лет. Им оказалась спиральная галактика NGC 4383 в созвездии Волосы Вероники в 62 млн световых лет от Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Как показали наблюдения, NGC 4383 выбрасывает в пространство колоссальное количество вещества со скоростью более 1 млн километров в час. По приблизительным оценкам, галактика уже извергла объем материи массой в 50 млн раз больше массы нашего Солнца.

Ученые отметили, что исходящие из «фонтана» струи состоят из водорода и ряда более тяжелых элементов, включая азот и серу.

Команда считает, что огромный выброс газа из галактики стал результатом мощных звездных взрывов в центре NGC 4383. В этом регионе космоса идет процесс активного звездообразования, сопровождаемый интенсивными звездными ветрами и появлениями сверхновых.

Эти воздействия постепенно истощают газовый резервуар звездного скопления, однако отправившиеся в открытый космос потоки материи в будущем превратятся в новые звезды, планеты и луны.

Ранее ученые нашли гигантскую черную дыру недалеко от Земли.