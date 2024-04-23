Создан портативный прибор для самостоятельной диагностики когнитивных нарушений

Ученые Балтийского федерального университета им. И. Канта и Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова создали и успешно протестировали ультразвуковой портативный прибор для оценки мозгового кровообращения во время физической и когнитивной нагрузки. В прибор встроена программа «Рискометр», которую можно использовать для диагностики нарушений мышления, об этом «Газете.Ru» рассказали в БФУ им. Канта.

Для оценки когнитивных функций во время диагностики используется «Рискометр когнитивных нарушений». Это система нейропсихологических тестов — пациент в течение 20 минут отвечает на вопросы, затем ПО анализирует эти ответы, указывает на степень выраженности когнитивных расстройств, возможную локализацию патологического процесса и предлагает варианты маршрутизации — посещения тех или иных специалистов. «Рискометр» может использоваться как для самооценки когнитивного здоровья, так и стать помощником врача-невролога.

Кроме того, прибор может оценивать кровоток в головном мозге во время выполнения физических упражнений — для этого к пациенту прикрепляются электроды. Встроенное программное обеспечение (ПО) сопоставляет эту физическую нагрузку с параметрами кровотока и передает данные на компьютер врача.

По словам начальника управления развития и инновационной деятельности, старшего научного сотрудника Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта БФУ Натальи Шушариной, в отдельности все методики, кроме «Рискометра» как массового скрининга, известны достаточно давно. Уникальность прибора БФУ именно в совокупности характеристик, в том, что технология мобильна и дает возможность проводить исследования в динамике, получая репрезентативные результаты.

«Наша программа имеет дружелюбный интерфейс и может стать частью комплекса любой системы реабилитации после инсульта. Полученные методом нейросетевого подхода данные могут быть сопоставимы с результатами, например, магнитно-резонансной томографии. Таким образом, врач сможет максимально точно поставить диагноз или рекомендовать обследование», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» Шушарина.

Это полностью отечественный продукт, не имеющий аналогов в мире, который поможет сделать диагностику когнитивных нарушений у больных, перенесших инсульт или коронавирус, более точной и быстрой.

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