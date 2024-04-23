В России создали кулон, который женщины смогут применять в случае нападения

В России был разработан кулон и приложение, предназначенные для защиты женщин от нападений. Об этом пишет РИА Новости.

При нажатии на устройство, сигнал автоматически отправляется другим пользователям в радиусе трех километров, а также экстренным службам и родственникам из списка контактов. Кроме того, в приложение встроен онлайн-ассистент с грозным мужским голосом.

Робот, основанный на библиотеке записанных мужских голосов, будет отвечать зловещим басом, чтобы отпугнуть злоумышленников. В будущем также планируется добавить функцию светового сигнала для отпугивания преступников.

При нескольких нажатиях происходит рассылка сообщений через уведомления и по электронной почте выбранным заранее получателям. Например, при одном нажатии сообщение отправляется родным и близким, при двух — пользователям в радиусе трех километров, при трех -— в экстренные службы. Сигнал автоматически поступает на горячие линии служб.

Проект помимо этого предусматривает возможность помощи другим пользователям через конвертацию бонусов в рубли. Приложение содержит карту с отображением людей в опасности, навигатор безопасных маршрутов и информацию о современных преступлениях для построения безопасного маршрута.

Прототипы устройства и приложения уже созданы для системы Android, в будущем планируется разработка версии для iOS и обеспечение автономной работы устройства даже при разряженном телефоне.

Проект участвует в акселерационной программе федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства (ПУТП)» под руководством Национальной технологической инициативы (НТИ).

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