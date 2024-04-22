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Ученые нашли блуждающий осколок Луны в околоземном пространстве

NatAstro: астероид Камоалева может быть частью Луны, отколовшейся при ударе

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The National Astronomical Research Institute of Thailand (NARIT)

Китайские ученые из Университета Цинхуа предположили, что открытый в 2016 году астероид Камоалева может быть обломком Луны, выброшенным в космос при столкновении спутника с метеоритом. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Астероид Камоалева представляет собой небольшой объект размером, по разным оценкам, от 20 до 100 метров. Он считается квазипутником нашей планеты. В отличие от настоящих спутников, он движется вокруг Земли по нестабильной траектории то приближаясь, то отдаляясь.

Выводы астрономы о происхождении Камоалева основаны на изучении 22-километрового кратера Джордано Бруно на обратной стороне Луны.

«Мы изучили процессы миграции лунных фрагментов, вызванных ударом, в коорбитальное пространство Земли, и представили доказательства возможного происхождения Камоалева в результате образования кратера Джордано Бруно несколько миллионов лет назад», — пишут исследователи.

Ученые рассмотрели физические и орбитальные свойства астероида Камоалева, а также проанализировали различные модели лунных столкновений.

Согласно результатам исследования, состав пород вокруг стенок и края кратера Джордано Бруно аналогичен составу Камоалевы. Как показало моделирование, при столкновении с Луной астероида диаметром около 1,66 километра в космос могло быть выброшено до 400 фрагментов размером с Камоалеву.

Ранее к Земле на минимальную дистанцию подошел гигантский астероид 2013 NK4 диаметром 600 метров.

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