Перечислены продукты с высоким содержанием магния

Магний — один из основополагающих минералов, который крайне важен для правильной работы нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной систем. Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов перечислил продукты, которые богаты этим минералом.

«Магнием богаты листовые овощи, такие как шпинат, салат, а также морская капуста, авокадо, бананы, финики, чернослив, хурма. Достаточно много магния в орехах, семенах подсолнечника, бобовых», – отметил специалист.

По его словам, дефицит магния чаще всего возникает в связи с повышенной нагрузкой на нервную систему, частыми стрессами, а также при регулярной физической активности.

«К примеру, если вы работаете в офисе с постоянной повышенной нагрузкой, горящими «дедлайнами», а после работы ходите в фитнес, то хронический недостаток магния наверняка может сформироваться», – подчеркнул диетолог.

Тогда у человека отмечаются повышенная раздражительность, проблемы со сном, перепады настроения, апатичность и депрессивное состояние.

«Дополнительными признаками дефицита магния могут быть мигрени, аритмия, изжога. Отдельно необходимо выделить болезненную тягу к сладкому. В итоге сами того не подозревая, мы налегаем на сладкие продукты, серьезно превышая нормы по потреблению сахара, что приводит к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения. Получается, что все очень взаимосвязано, при малом употреблении растительной пищи, богатой магнием, мы провоцируем дефицит нужных нам минералов, повышая тягу к вредным продуктам. Как итог получаем тяжелое хроническое заболевание», – заключил диетолог.

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