проект

>

Перечислены продукты с высоким содержанием магния

Диетолог Кабанов назвал 11 продуктов с высоким содержанием магния

close
100%
Depositphotos

Магний — один из основополагающих минералов, который крайне важен для правильной работы нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной систем. Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов перечислил продукты, которые богаты этим минералом.

«Магнием богаты листовые овощи, такие как шпинат, салат, а также морская капуста, авокадо, бананы, финики, чернослив, хурма. Достаточно много магния в орехах, семенах подсолнечника, бобовых», – отметил специалист.

По его словам, дефицит магния чаще всего возникает в связи с повышенной нагрузкой на нервную систему, частыми стрессами, а также при регулярной физической активности.

«К примеру, если вы работаете в офисе с постоянной повышенной нагрузкой, горящими «дедлайнами», а после работы ходите в фитнес, то хронический недостаток магния наверняка может сформироваться», – подчеркнул диетолог.

Тогда у человека отмечаются повышенная раздражительность, проблемы со сном, перепады настроения, апатичность и депрессивное состояние.

«Дополнительными признаками дефицита магния могут быть мигрени, аритмия, изжога. Отдельно необходимо выделить болезненную тягу к сладкому. В итоге сами того не подозревая, мы налегаем на сладкие продукты, серьезно превышая нормы по потреблению сахара, что приводит к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения. Получается, что все очень взаимосвязано, при малом употреблении растительной пищи, богатой магнием, мы провоцируем дефицит нужных нам минералов, повышая тягу к вредным продуктам. Как итог получаем тяжелое хроническое заболевание», – заключил диетолог.

Ранее врач перечислила работающие БАДы для похудения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами