Сегодня ночью виден метеорный поток Лириды

В ночь на 22 апреля, во время пика звездопада Лириды, яркие вспышки на небе будут видны без использования бинокля над восточным горизонтом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Лучшее время для наблюдения будет перед рассветом.

Пылевые частицы, сгорающие в атмосфере и создающие метеоры, происходят от кометы C/1861 G1 Тэтчер. Каждый апрель Земля пересекает ее пылевой след. По данным Международной метеорной организации, во время пика активности потока ожидается до 18 метеоров в час.

Радиант Лирид находится высоко в небе на рассвете, что делает это время идеальным для наблюдения. Метеоры Лирид характеризуются своей яркостью и скоростью — до 50 км/с. Наблюдать их можно без использования телескопа или бинокля, просто поднимая глаза к небу.

Хотя Луна будет близка к новолунию во время пика звездопада, что может затруднить наблюдение, история Лирид насчитывает уже более 2,5 тыс. лет. В 1803 году очевидцы на восточным побережьем США описывали поток как метеорный шторм с до 700 звездами в час.

Сегодня Лириды считаются потоком средней интенсивности.

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