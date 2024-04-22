Профессор Заславский считает, что лабораторно подтвердить заражение сифилисом Ленина невозможно

Со смерти Владимира Ильича Ленина 21 января 1924 года прошло уже 100 лет, но до сих пор в медицинских и научных кругах не утихают горячие споры о диагнозе, который привел к его гибели. Одной из версий является то, что Ленин умер из-за нейросифилиса, возбудителем которого является Treponema pallidum. Однако лабораторно доказать это нельзя, так как найти следы патогена в сохранившемся мозге вождя невозможно, рассказал «Газете.Ru» профессор, доктор медицинских наук Денис Заславский.

По словам врача, бледная трепонема — это факультативный анаэроб, — она моментально погибает при доступе кислорода и тем более при соприкосновении с формалином.

«Если посмотреть, что пишет Бехтерев и что пишет врач Владимир Ипполитович Теребинский в своей книге «Сифилис и борьба с ним» и отдельной работе «О причинах смерти В.И. Ленина по данным протокола вскрытия (Lues cerebri)», то я, скорее склоняюсь к рабочему диагнозу «сифилис», — говорит специалист.

Кроме того, антибиотиков во времена Ленина еще не существовало, его лечили очень неэффективными препаратами, которые сами по себе, будучи примененными даже к здоровому человеку, могли бы вызвать недомогание или даже смерть.

Подробнее о том, от чего умер Владимир Ильич и что поставит точку в споре исследователей — в материале «Газеты.Ru».

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