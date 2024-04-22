Генетик рассказал, что является ключевым доказательством в вопросе о сифилисе у Ленина

Со смерти Владимира Ильича Ленина 21 января 1924 года прошло уже 100 лет, но до сих пор в медицинских и научных кругах не утихают горячие споры о диагнозе, который привел к его гибели. Существует две основные версии: это мог быть нейросифилис или атеросклероз. Ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета (СФУ) и профессор Гёттингенского университета (Германия) Константин Крутовский считает, что вопрос обнаружения ДНК возбудителя сифилиса Treponema pallidum в срезах мозга Ленина, которые хранятся в Научном Центре неврологии, — ключевой.

«Если ДНК Treponema pallidum в исследуемых образцах найдена не была, то есть два варианта. Первый вариант: ее действительно там нет, и тогда мы можем только спекулировать: или ее не было изначально, или болезнь была вылечена, а умер Ленин от остаточных осложнений, а возможно по другим причинам. Второй вариант, менее вероятный: ДНК не нашли, так как она присутствовала в следовых количествах или почти отсутствовала в изученных образцах, и тогда необходим дополнительный анализ, с большим числом разных образцов и достаточной глубиной секвенирования. Только когда выйдет научная статья, можно будет это оценить и понять насколько тщательно искали ДНК трепонемы», — объяснил «Газете.Ru» Константин Крутовский.

По мнению ученого, бактериальный геном Treponema pallidum хоть и относительно мал (чуть больше одного миллиона нуклеотидов) и в три тысячи раз меньше генома человека, но, тем не менее, обладает достаточно большим размером для того, чтобы быть найденной в парафиновых срезах.

Технология выделения ДНК из таких срезов и последующего ее секвенирования (прочтения) хорошо отработана, поэтому найти даже незначительные бактериальные примеси в таких образцах методами современного секвенирования и биоинформатического анализа представляется очень возможным.

«Но здесь обязательна нужна независимая экспертиза ДНК. В этом случае ученые должны послать анонимную ДНК в хорошую лабораторию или секвенирующий центр, где им независимо подтвердят или опровергнут уже существующие выводы. Но вполне возможно, что ученые Института мозга Научного центра Неврологии уже это сделали», — говорит Крутовский.

Подробнее о том, от чего умер Владимир Ильич и что поставит точку в споре исследователей — в материале «Газеты.Ru».

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