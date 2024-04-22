В Научном центре Неврологии, где хранится мозг Ленина, опровергли смерть вождя от нейросифилиса

Со смерти Владимира Ильича Ленина 21 января 1924 года прошло уже 100 лет, но до сих пор в медицинских и научных кругах не утихают горячие споры о диагнозе, который привел к его гибели. Как рассказал «Газете.Ru» академик РАН, директор Института мозга Научного центра Неврологии (в одной из лабораторий которого хранится мозг Ленина) Сергей Иллариошкин, вождь умер из-за атеросклероза с кальцификацией сосудов.

Ранее врач-исследователь Валерий Новоселов опубликовал дневник врачей В.И. Ульянова, где описано состояние Ленина на протяжении двух последних лет его жизни. Из изученных документов Новоселов сделал вывод, что Ленин умер от нейросифилиса, что тогда замалчивалось.

Однако Иллариошкин рассказал «Газете.Ru», что специалисты Института мозга не нашли возбудитель сифилиса Treponema pallidum ни в одном из срезов мозга Ленина.

«Не было там никакого сифилиса. У Ленина, видимо, был тяжелый атеросклероз, связанный с генетическими особенностями. Мы нашли несколько плохих полиморфизмов, которые запускают кальциевый обмен по неблагоприятному пути.

Поэтому у него был атеросклероз с ранней особой кальцификацией. Поэтому и писали, что по сонной артерии можно было стучать пинцетом, как по камню. Такое бывает, но редко. То есть атеросклероз бывает с кальцификацией, но там, видимо, еще помогла генетика. Поэтому атеросклероз стал клинически значимым, он протекал катастрофически, приведя к серии повторных ишемических инсультов,» — рассказал Иллариошкин.

Подробнее о том, от чего умер Владимир Ильич и что поставит точку в споре исследователей – в материале «Газеты.Ru».

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