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Названо неожиданное опасное последствие высокого давления

JAMA: высокое давление может провоцировать развитие миомы матки

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Ученые из школы общественного здравоохранения при Бостонском университете (США) обнаружили, что высокое кровяное давление может быть фактором развития миомы матки — доброкачественной опухоли, возникающей в миометрии. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 2570 женщин среднего возраста без миомы в анамнезе. Ученые собрали информацию о здоровье испытуемых и зафиксировали показатели их артериального давления, а также проанализировали образцы крови женщин на наличие биомаркеров сердечных заболеваний (измерили уровни холестерина и С-реактивного белка в организме). После этого начался период наблюдения за испытуемыми.

За время наблюдения у 20% участниц развилась миома матки — распространенное опухолевое доброкачественное заболевание, чаще всего возникающее у женщин репродуктивного возраста. Миома — это опухоль, которая формируется в мышечной оболочке стенки матки. К осложнениям миомы матки относятcя железодефицитная анемия, сложности с зачатием и вынашиванием ребенка, нарушение оттока мочи и повреждение почек.

Оказалось, что у женщин с высоким кровяным давлением вероятность развития миомы была почти на 20% выше, чем у участниц без гипертонии. Исследователи также обнаружили, что у испытуемых, лечивших гипертонию ингибиторами АПФ (лекарствами, которые снижают кровяное давление за счет расслабления вен и артерий) риск развития миомы был на 48% ниже по сравнению с женщинами с изначально нормальным давлением. Чтобы выяснить, чем именно обусловлен такой защитный эффект, необходимы дополнительные исследования.

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