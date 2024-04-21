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На турецком курорте нашли окруженную колоннами конную улицу

Arkeonews: в Анталье нашли 800-метровую конную улицу времен римского периода

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Antalya Metropolitan Municipality

Во время археологических раскопок в башне Хыдырлык была обнаружена 800-метровая конная улица, окруженная колоннами. Об этом сообщает Arkeonews.

Башня Хыдырлык — один из исторических символов турецкого курорта Антальи. Она построена из желто-коричневых каменных блоков в конце II века нашей эры и была частью городских укреплений. В период правления Сельджукидов, а затем в период Османской империи башня подверглась обширным реставрациям. Функция этого объекта по-прежнему остается загадкой. Считается, что она могла быть гробницей значимой исторической фигуры. На это указывают фрагменты сохранившихся фресок и резьбы.

Теперь ученые обнаружили рядом с башней окруженную колоннами улицу римского периода. Ее длина оценивается в 800 метров. На сегодняшний день раскопаны около 100 метров. В будущем найденные здесь объекты можно будет наблюдать через стекло, а также на месте раскопок будут проложены деревянные дорожки для туристов.

Ранее виллу основателя Римской империи нашли японские археологи.

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