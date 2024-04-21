В Нидерландах скончался мужчина, который последние два года боролся с коронавирусом

В столице Нидерландов — Амстердаме — скончался пожилой мужчина, который на протяжении последних двух лет сражался с коронавирусом. Об этом сообщила газета New York Post.

В материале говорится, что в феврале 2022 года пенсионер заразился штаммом Covid-19 «омикрон» BA.1.17. Его поместили в университетскую больницу Амстердама и вакцинировали. Но лекарство не помогло, организм пациента не выделил антитела. Впоследствии медики выяснили, что спустя 21 день лечения пациента препаратом «Сотровимаб» коронавирус развил устойчивую мутацию.

Согласно информации издания, болезнь осложнялась лейкемией и заболеванием костного мозга. Мужчина в общей сложности проболел 613 дней. За это время вирус мутировал в организме пациента порядка 50 раз. Осенью прошлого года голландец скончался.

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