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Названы две причины эротических снов со знакомыми

Нейробиолог Джандиал назвал две причины эротических снов

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Shutterstock/FOTODOM

Нейробиолог Рахул Джандиал рассказал новостному порталу DailyMail, что существует два типа сексуальных снов, и причины у них совершенно разные. Так, человеку может присниться такой сон с участием случайных людей, которых он может даже не считать привлекательным.

По словам специалиста, во время сна наше воображение свободно находит ассоциации в нашей памяти, и сдерживающее влияние сознания и логики исчезает. В результате, в эротических снах мы можем видеть сексуальные контакты, которые были бы табу для нас в реальной жизни. Эти сны часто не связаны с нашим нынешним партнером, а больше склоняются к бисексуальности и новым сексуальным опытам.

Кроме того, количество и содержание эротических снов не связано с нашей сексуальной активностью в реальной жизни. Например, флирт с боссом во сне может быть связан не с его привлекательностью, а с желанием достичь большего успеха на работе.

Второй тип сна – это сон с участием кого-то, к кому мы испытываем влечение и о ком мы регулярно фантазируем. Это может происходить, когда мы находимся в разлуке с нашим партнером или на ранних стадиях отношений, или когда интересующий нас человек недоступен и сексом с ним заняться невозможно.

В любом случае, по мнению специалиста, не стоит стыдиться эротических снов или избегать их. Часто это просто игра нашего подсознания, и наличие таких снов не означает, что мы испытываем сексуальное желание или страдаем от хронического неудовлетворения.

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