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В разы выросло число случаев гонореи и хламидиоза среди людей старше 55 лет

Health: заболеваемость гонореей у людей старше 55 лет выросла в пять раз

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Shutterstock

Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) показывают, что инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), становятся все более распространенными у людей старше 55 лет. Об этом сообщает Health.com.

Согласно последнему отчету CDC, в период с 2012 по 2022 год число случаев гонореи среди людей старше 55 лет выросло примерно в пять раз. Случаи хламидиоза утроились, а случаев сифилиса стало больше на 80%.

Эта тенденция связана с тем, что люди стали дольше жить и сохранять сексуальную активность. Этому способствуют лекарства для лечения эректильной дисфункции и сухости влагалища, связанной с менопаузой.

Однако люди старше 55 лет часто недостаточно знают о предотвращении и тестировании на ИППП, что может быть причиной роста заболеваемости. Сами врачи часто игнорируют половую жизнь в этой возрастной группе пациентов, не предлагая им обследования. Кроме того, нормальные барьеры для инфекции становятся слабее с возрастом: уменьшается кислотность влагалища и выработка слизи шейки матки, а ткани влагалища истончаются.

Ученые заключили, что людям старше 55 лет нужно предоставить бесплатные презервативы и смазки, образовательные услуги, вакцинацию и средства профилактики, например, доксициклин. Рекламу этих услуг нужно разместить там, где часто бывают пожилые люди.

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