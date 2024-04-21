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Быстрое проседание грунта под городами Китая может привести к катастрофе

Science: грунт в 45% городов Китая проседает, угрожая сотням миллионов людей

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Shutterstock

Треть населения Китая живет в зоне опасного оседания земли. Если не принять меры, последствия будут катастрофичны. Об этом сообщают ученые из Virginia Tech и Университета Восточной Англии в статье, опубликованной в журнале Science.

Ученые проанализировали спутниковые снимки 82 городов Китая с суммарным населением почти 700 миллионов человек. Результаты показали, что 45% рассмотренных городских районов находятся в зоне оседания земли. К 2120 году площадь городов, лежащих ниже уровня моря, может утроиться. Это затронет от 55 до 128 миллионов жителей и поставит под угрозу здания, инфраструктуру, повысит риск затопления в прибрежных городах. Горячие точки включают Пекин и Тяньцзинь. Шанхай, крупнейший город Китая, за прошедшее столетие просел примерно на три метра.

Особенно уязвимы такие прибрежные города, как Тяньцзинь, поскольку просадка земли усиливает последствия изменения климата и приводит к повышению уровня моря. Подобная ситуация наблюдалась в 2005 году в Новом Орлеане, сильно пострадавшем от затопления, вызванного ураганом Катрина.

Ученые считают, что просадка грунта в основном связана с деятельностью человека, например, с забором подземных вод. В японских городах Осаке и Токио этот процесс остановили в 1970-х годах, и просадка городского грунта там прекратилась или значительно сократилась. Другие важные факторы — это строительство тоннелей и вибрация от транспорта. При этом естественные геологические процессы играют гораздо меньшую роль, чем деятельность человека. На это указывает, например, более быстрое проседание в районе метро и автомагистралей в Пекине.

Накоплено достаточно данных, которые показывают, что проседание грунта — проблема городов по всему миру. Авторы анализа призвали исследовательское сообщество перейти от измерения скорости этого процесса к поиску решения проблемы.

Ранее ученые выяснили, что около 2 млрд человек на планете живут в зонах опасного оседания земли.

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