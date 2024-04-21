Врачи отправили женщину домой, несмотря на огромные тромбы в ногах

Сильная боль в ноге женщины была вызвана 20 длинными тромбами в венах, которые появились после кесарева сечения. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летняя Старла Эллис из американского штата Огайо родила крупного ребенка весом около 5 кг. Ей провели экстренное кесарево сечение, когда ребенок застрял в родовых путях. После выписки женщина страдала от сильной боли в нижней части спины, которая затем перекинулась на живот и правую ногу. Она списывала это на послеродовой дискомфорт, но когда боль стала невыносимой — обратилась в больницу. Там ей дали лекарство от тромбов и отправили домой. Вскоре боль усилилась, а нога перестала сгибаться.

В другой клинике, куда женщина обратилась через два дня, женщине провели ультразвуковое исследование вен. Врачи обнаружили в ногах пациентки 20 тромбов. Их удалили хирурги, которые показали фото сгустков пациентке. Она было шокирована тем, что в первой больнице ее отпустили домой с угрожающим жизни состоянием. Женщина призвала обращаться за вторым мнением в случае сомнений в решении врача.

Проводившие лечение врачи считают, что тромбы в венах женщины могли быть вызваны осложнениями кесарева сечения. Кроме того, беременность сама по себе повышает давление в венах ног и таза, что провоцирует образование тромбов.

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