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Въехавшая в новый дом пара нашла в нем древний писсуар в виде демона

Arkeonews: писсуар XIV века в виде беса скрывался в жилом доме в Линкольне

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arkeonews.net

Живущая в Линкольне (Англия) пара обнаружила в своей ванной комнате скульптурное изображение местного мифологического существа — импа. Об этом сообщает Arkeonews.

Имп — это легендарное существо из европейской мифологии, которое напоминает карлика-гоблина или беса. Согласно одной из легенд, его послал в северную Англию сам Сатана. На Земле он стал издеваться над епископом и крушить витражи и мебель Линкольнского собора, пока его не обратил в камень ангел. С тех пор его 30-сантиметровая статуя находится на стене собора.

По данным BBC, пара, которая въехала в свой новый дом в начале 2024 года, обнаружила в ванной комнате люк, под которым находилась каменная голова импа. Его рот служил стоковым отверстием, вероятно, для писсуара. Эксперты заявили, что скульптура создана в середине или конце XIV века и была частью дренажной системы.

До этого японские ученые обнаружили неподалеку от Везувия виллу основателя Римской империи — Октавиана Августа.

Ранее на турецком курорте нашли окруженную колоннами 800-метровую конную улицу.

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