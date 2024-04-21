Врач рассказала о необычных симптомах аллергии

Аллергические реакции могут проявляться не только привычным зудом кожи, заложенностью носа и чиханием, но и пищевыми симптомами, лихорадкой и зудом в ушах. Об этом aif.ru рассказала иммунолог-аллерголог, врач-педиатр Института детской и взрослой неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки, аллерголог-иммунолог Анна Шуляева.

Аллергия может проявляться расстройствами пищеварительной системы, особенно в случае пищевой аллергии. Например, рвотой, которую нередко списывают на отравление. Реакция может развиваться как на определенные продукты, так и на их сочетания.

Другой необычный симптом аллергии — зуд в ушах, которые из-за своего строения подвержены воздействию вирусов, бактерий, грибков и бытовых аллергенов (например, пыли).

Иногда аллергия может проявляться повышением температуры тела (часто при реакции на лекарства или укусы насекомых), плохим сном (из-за заложенности носа) и последующими трудностями с концентрацией внимания.

«Если вас мучают непонятные симптомы, которые не укладываются в знакомые вам картины заболеваний, то не стоит пытаться их переждать и пережить. Лучше обратиться к врачу — для начала к терапевту или педиатру, а затем уже он отправит при необходимости к аллергологу», — объяснила Шуляева.

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