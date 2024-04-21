проект

>

Врач оценила эффективность монодиет

Диетолог Фетисова: диеты на основе одного продукта не дают долгосрочного эффекта

close
100%
Shutterstock

Монодиеты на основе одного продукта не дают долгосрочного результата и вредят здоровью из-за дефицита многих нутриентов. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала эндокринолог и диетолог Надежда Фетисова.

Монодиеты неэффективны и вредны как для психики, так и для физического здоровья. Питание на основе одного продукта можно использовать только для разгрузочных дней раз в неделю.

Также врач предупредила, что популярные сейчас лекарства для похудения негативно влияют на моторику ЖКТ. Это приводит к тошноте и другим побочным эффектам, из-за которых пациенты часто отказываются от препаратов. Перед их приемом лучше всего обратиться к врачу: это не только снизит риск ухудшения здоровья, но и сделает похудение максимально эффективным. Кроме того, чтобы сохранить результат, одновременно с приемом препаратов нужно менять образ жизни, иначе закончить курс здоровым человек не сможет.

До этого врач рассказала, что для похудения без диет нужно заниматься аэробикой не менее 150 минут в неделю.

Ранее врач рассказал, какие гормоны могут мешать похудению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами