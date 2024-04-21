Врач оценила эффективность монодиет

Монодиеты на основе одного продукта не дают долгосрочного результата и вредят здоровью из-за дефицита многих нутриентов. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала эндокринолог и диетолог Надежда Фетисова.

Монодиеты неэффективны и вредны как для психики, так и для физического здоровья. Питание на основе одного продукта можно использовать только для разгрузочных дней раз в неделю.

Также врач предупредила, что популярные сейчас лекарства для похудения негативно влияют на моторику ЖКТ. Это приводит к тошноте и другим побочным эффектам, из-за которых пациенты часто отказываются от препаратов. Перед их приемом лучше всего обратиться к врачу: это не только снизит риск ухудшения здоровья, но и сделает похудение максимально эффективным. Кроме того, чтобы сохранить результат, одновременно с приемом препаратов нужно менять образ жизни, иначе закончить курс здоровым человек не сможет.

До этого врач рассказала, что для похудения без диет нужно заниматься аэробикой не менее 150 минут в неделю.

Ранее врач рассказал, какие гормоны могут мешать похудению.