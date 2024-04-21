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Перечислены продукты с самым высоким содержанием кофеина

Врач Дарья Утюмова назвала семь продуктов с высоким уровнем кофеина

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«Газета.Ru»

Кофеин – природный стимулятор. Он снижает чувство усталости, повышает внимание и улучшает настроение. Больше всего этого вещества содержится в таких продуктах, как кофе, энергетики, черный и зеленый чай, какао, черный шоколад и кола. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Утюмова.

«Во всех этих напитках и продуктах есть кофеин, но основные источники этого вещества – кофе, чай и шоколад. Также большое количество этого вещества может содержаться в энергетиках. Для большинства людей безопасная для здоровья ежедневная доза кофеина – 150 мг. Однако надо учитывать, что чувствительность к кофеину увеличивается с возрастом, поэтому дозу лучше сокращать», – отметила гастроэнтеролог.

Так, в 200 мл кофе содержится до 160 мг кофеина, в энергетике – до 65, а в коле – до 20. Зеленый и черный чай содержат 50 и 100 мг кофеина соответственно, а 100 гр черного шоколада содержит до 60 мг.

«В организме кофеин блокирует рецепторы аденозина – это естественное химическое вещество в организме, которое вызывает чувство сонливости. Таким образом, кофеин в конечном счете подавляет расслабление, повышает внимание и скорость реакции. Кофеин повышает уровень нейрогормона дофамина в мозге. Это вещество ответственно за чувство радости, благополучия и счастья. Именно ощущение бодрости и эмоционального подъема после чашечки кофе является причиной возникновения привыкания к кофеину», – объяснила специалист.

Кофеин также стимулирует выделение гормона адреналина, который увеличивает частоту сердечных сокращений и повышает давление. При употреблении больших доз кофеина человек может столкнуться с бессонницей, повышенной тревожностью, тремором рук и расстройством желудка.

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