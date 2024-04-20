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Боль в спине может быть симптомом рака простаты

Врач Огункойя: боль в пояснице может указывать на рак простаты

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Shutterstock

Чаще всего боль в пояснице возникает из-за перенапряжения мышц при долгом сидении, однако иногда она может указывать на рак простаты. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на врача Амоса Огункойю.

Боль в спине может быть симптомом рака простаты, однако при этом она обычно сопровождается появлением крови в моче, задержкой или учащением мочеиспускания.

В основном же дискомфорт в пояснице связан с растяжением мышц из-за травмы или их перенапряжением после длительного сидения, отметила физиотерапевт Сэмми Марго. Иногда боль может быть признаком смещения диска, которое сопровождается онемением или слабостью мышцы. Если же дискомфорт в пояснице распространяется на икру и стопу, возможной причиной может быть защемление седалищного нерва.

В большинстве случаев для избавления от боли в пояснице и других отделах спины помогают тренировки, сон на качественном матрасе и подушке, а также правильный подбор стола и стула. Если боль сохраняется больше двух недель, нужно обратиться к врачу.

Ранее россиянину удалили более 150 камней, лежавших под опухолью простаты.

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