Ученые создали ИИ, предсказывающий увольнение новых сотрудников

Японские ученые из Токийского городского университета разработали инструмент искусственного интеллекта (ИИ), предсказывающий сроки увольнения новых работников. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на данные информагентства Agence France-Presse (AFP).

Нейросеть делает выводы о намерениях персонала покинуть компанию на основе данных о поле, возрасте и трудовой активности сотрудников. ИИ также анализирует информацию о служащих, которые уже уволились или взяли отпуск.

По словам автора разработки, профессора Нарухико Сиратори, созданный им алгоритм должен помогать руководителям сохранять ценные кадры, предлагая талантливым сотрудникам различные меры поддержки, чтобы убедить их не покидать предприятие.

Японские предприятия традиционно нанимают выпускников в одно и то же время каждый год, но, как показывают правительственные данные, примерно каждый десятый новобранец, только что окончивший колледж, увольняется с работы в течение года.

По данным министерства труда Японии, около 30% молодых специалистов покидают свои фирмы в течение первых трех лет.

Ранее ученые выяснили, какие проблемы с карьерой грозят работающим дистанционно сотрудникам.