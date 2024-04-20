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Ученые научились точно предсказывать движение спутников по метеомоделям

JRGA: модели для прогноза погоды также вычисляют траектории космических аппаратов

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ФГУП «Космическая связь»

Финские ученые из Института исследований атмосферы и системы Земли при Хельсинкском университете обнаружили, что современные цифровые модели для предсказания погоды также могут точно прогнозировать движение спутников. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Geophysical Research: Atmospheres (JRGA).

Специалисты выяснили, что метеомодели определяют будущее положение космических аппаратов с помощью энергии, которую Земля излучает и отражает в космос. Это воздействие напрямую влияет на движение зондов на низкой околоземной орбите.

Используя эти модели, исследователи получили представление о том, как спутники реагируют на погодные явления внизу, такие, как тропические циклоны с высокими отражающими облаками.

Значимость открытия заключается в его потенциале для улучшения спутникового слежения и контроля, повышения эффективности и надежности спутниковых операций.

Лучшее понимание движения спутников также может помочь в мониторинге климата и борьбе со стихийными бедствиями. Использование передовых погодных моделей может дополнительно улучшить спутниковые измерения, способствуя более эффективному изучению и смягчению экологических проблем, подчеркнули ученые.

Ранее исследователи допустили массовую потерю спутников из-за сильных солнечных бурь.

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