Ученые подтвердили связь между эректильной дисфункцией и депрессией у мужчин

Ученые из Вьетнамского национального университета в Ханое подтвердили связь между эректильной дисфункцией и повышенным риском развития тревожного расстройства и депрессии у мужчин. Исследование было опубликовано в научном журнале Men's Health (MH).

Эректильная дисфункция – это распространенное заболевание, характеризующееся неспособностью достичь или поддерживать эрекцию, достаточную для удовлетворительной сексуальной активности. Это может произойти в любом возрасте, но чаще встречается у мужчин старше 40 лет.

Причины эректильной дисфункции разнообразны и могут быть как психологическими, так и физическими, например, диабет, сердечно-сосудистые заболевания или неврологические расстройства. Гормональный дисбаланс и прием некоторых лекарств также могут способствовать развитию мужского полового бессилия.

В исследовании приняли участие 390 взрослых пациентов с диагнозом эректильная дисфункция. Средний возраст участников составил 38 лет.

Участники завершили опрос из 51 вопроса, в котором была собрана демографическая информация, история болезни, факторы образа жизни и различные другие характеристики.

Результаты показали, что 18% участников имели высокий уровень тревоги или депрессии. Участники с низким уровнем депрессии или тревоги, как правило, имели лучшую эрекцию, более сильное сексуальное желание и более высокое удовлетворение от полового акта.

Ранее ученые нашли связь между антидепрессантами и сексуальными расстройствами.