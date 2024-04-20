Физиотерапевт раскрыла на какой подушке лучше спать для здоровья шеи

Врач лечебной физкультуры (ЛФК), физиотерапевт Кристина Кайзер порекомендовала спать на правильной подушке для здоровья головы и шеи и перечислила упражнения, для снятия напряжения и болей в шейном отделе. Ее рекомендации приводит клинический госпиталь «Мать и дитя» в Telegram-сообществе.

«Нужна правильная подушка! Нужной высоты и жесткости», — посоветовала медик.

По ее словам, это необходимо для того, чтобы мышцы шеи не были в натянутом положении на протяжении всей ночи.

Кайзер добавила, что не менее важны регулярные физические упражнения для шеи, такие как вращательные движения головой, наклоны и легкий массаж. Купание в теплом душе или наложение компресса тоже могут позволить снять напряжение и расслабить мышцы шейного отдела.

«Постарайтесь контролировать осанку при ходьбе и особенно при сидении», — отмечается в публикации.

В марте травматолог Антон Слепых рассказал, что ортопедическую подушку нужно подбирать индивидуально под свои параметры и с помощью специалиста.

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