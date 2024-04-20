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Названы две каши для оздоровления кишечника

Гастроэнтеролог Лебедева рассказала о пользе овсянки и гречки для кишечника

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Depositphotos

Гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева рассказала в своем Telegram-канале о двух полезных кашах, которые стоит включить в рацион для оздоровления кишечника.

«Гречка – не просто каша: Это кладезь растворимых и нерастворимых волокон, регулирующих «трафик» в кишечнике», — написала она.

Также она отметила, что овсянка необходима для хорошего начала дня — она помогает кишечнику работать как часы.

Она рекомендовала обратить внимание на продукты с пробиотиками — кефир и йогурт, ферментированные продукты, оливковое масло, бананы, рыбу и зеленый чай.

Ранее исследователи из Католического университета Аргентины подтвердили, что употребление низкокалорийного йогурта полезно для профилактики и лечения как диабета, так и ожирения. Благодаря процессу ферментации, естественному брожению, йогурт обогащается полезными бактериями, снижающими биодоступность углеводов. Это значит, что даже подслащенный йогурт не будет способствовать набору веса и повышению концентрации сахара в крови так же, как выпечка, шоколад и мороженое.

Ранее ученые обнаружили, что экстракт черники улучшает когнитивные способности.

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