Ученые впервые нашли скелет с «фарфоровым» желчным пузырем

Американские археологи из Университета Миссисипи были озадачены находкой, сделанной в ходе раскопок на кладбище психиатрической лечебницы штата Миссисипи начала XX века. Ученые нашли безымянный скелет с твердым предметом яйцеобразной формы среди костей. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Osteoarchaeology (IJO).

В ходе изучения находки выяснилось, что объект представляет собой окаменевший желчный пузырь длиной около 46 миллиметров, шириной 28,5 миллиметра и весом в 16,1 грамма. По словам специалистов, это первый случай обнаружения подобного явления в ходе археологических поисков.

Затвердевание органа было вызвано редкой болезнью холециститом, при которой кальций начинает накапливаться в мышечных стенках желчного пузыря. В медицинской литературе такой феномен известен как «фарфоровый желчный пузырь». Точные причины возникновения холецистита пока не изучены.

Ученые отметили, что нет никакой связи между душевными расстройствами и болезнями желчного пузыря. Однако методы лечения в психиатрических клиниках начала XX века были способны усугубить заболевания. В частности, в подобных заведениях пациентам могли давать опиум в качестве обезболивающего и успокаивающего средства. Известно, что опиум способствует мышечным спазмам, нарушающим работу органов пищеварения и вызывающих застаивание желчи.

Ранее археологи нашли крупнейшее захоронение жертв эпидемии чумы в Европе.