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Медик раскрыла серьезную опасность фастфуда для памяти

Эндокринолог Павлова: из-за фастфуда может необратимо ухудшиться память

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Питание фастфудом и сдобной выпечкой существенно ухудшает память. Об этом предупредила старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале

«Фастфуд и выпечка ухудшают память. И это навсегда», — написала она.

По оценке медика, проблемы с запоминанием практически невозможно устранить, особенно если злоупотреблять «быстрой» (жирной, сладкой и мучной) пищей в подростковом возрасте. При этом последующий переход на правильное, сбалансированное питание не может решить затруднения с памятью.

Павлова напомнила о недавнем исследовании, проведенном американскими учеными, которое доказало падение уровня гормона ацетилхолин при нездоровом питании. Данное вещество оказывает прямое влияние на обучение, концентрацию внимания и возможности кодировки информации.

Накануне ученые из университета Южной Калифорнии в США обнаружили, что богатый жирами и сахаром «западный» стиль питания вызывает долгосрочные нарушения в работе памяти у молодых мышей.

Ранее врач рассказала, как часто можно есть бургеры.

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