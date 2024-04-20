Ученые выяснили, зачем древние майя сожгли прах своих правителей

Канадские археологи из Университета Монреаля выяснили, с чем было связано ритуальное сжигание праха правителей народа майя в начале IX века нашей эры. Обряд сопутствовал большим политическим потрясениям, связанным со сменой правящей династии. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

Указанные события произошли в городе майя Уканал, расположенном на территории современной Гватемалы. Уканал был столицей королевства майя Канвицнал.

Ученые раскопали вход в храм-пирамиду Уканала и обнаружили там следы сожжения останков и украшения, которые обычно помещали в гробницы покойных правителей.

Как показало изучение текстовых источников, на рубеже VIII-XI веков в королевстве Канвицнал произошел переход от классических династий к правлению нового типа. Он был связан с приходом к власти правителя Папмалила, который, вероятно, не принадлежал к народу майя.

Чтобы укрепить свой авторитет и заявить о смене режима, Папмалил уничтожил останки старых царей.

«Сожжение праха предыдущих царей с приходом правителя Папмалила способствовало появлению новых форм монументальных образов, которые подчеркивали горизонтальные политические связи и фундаментальные изменения в социальной структуре общества», — отметила ведущий автор исследования, доктор Кристина Гальперин.

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