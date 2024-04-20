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Названа водка, опасная для аллергиков

Аллерголог Бычкова: при аллергии на пыльцу опасно пить пшеничную водку

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Алкоголь может вызывать характерные для аллергии симптомы, но чаще всего они появляются не из-за спирта, а других компонентов напитка. Об этом порталу «Клопс» рассказала аллерголог Яна Бычкова.

Настоящая аллергия на алкоголь встречается редко: чаще всего возникают псевдоаллергические реакции на красители, ароматизаторы, стабилизаторы, содержащиеся в напитках. Также у людей с аллергией на пыльцу (поллинозом) часто встречаются острые реакции на пшеничную водку. Связано это с белком, который есть в составе напитка.

Врач-отоларинголог Даниил Сумароков добавил, что из-за алкоголя может возникнуть и крапивница — зудящие красные пятна по всему телу. Иногда она сопровождается заложенностью носа, кашлем, покраснением глаз. Это связано с тем, что при употреблении алкоголя расширяются сосуды, а также слизистая оболочка нижних и средних носовых раковин. Из-за этого сужается просвет носовых ходов. Кроме того, расширение сосудов может привести к покраснению шеи и лица. Предвидеть такую реакцию на алкоголь невозможно, но она не опасна, заключил врач.

Ранее врач рассказал о факторах риска развития аллергии у взрослых.

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