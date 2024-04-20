Россиянину удалили более 150 камней, лежавших под опухолью простаты

Мужчине из Набережных Челнов удалили более 150 мочевых камней, скрытых опухолью простаты. Об этом сообщает министерство здравоохранения Республики Татарстан.

Пациент поступил в Городскую больницу №5 в тяжелом состоянии: он страдал от сильной боли и острой задержки мочи. Ему удалили аденому простаты. Во время операции врачи обнаружили под опухолью больше 150 камней.

«Иногда мы себя чувствуем кладоискателями – чего только не находим в мочевых путях у пациента. В данном случае мы обошлись малоинвазивным вмешательством: эндоскопическим методом удалили доброкачественную опухоль (аденому простаты) и одномоментно извлекли множество мелких камней наружу. Пациент быстро восстановился. И через три дня мы его выписали домой», — рассказал врач-уролог Городской больницы №5 Рустам Абдурахманов.

Как объяснил врач, причиной образования камней стал хронический застой мочи из-за опухоли простаты. Он подчеркнул, что мужчинам нужно ежегодно проходить осмотр у врача-уролога. Это позволяет вовремя начать лечение и избежать экстренных операций.

Ранее врач рассказал о причинах снижения либидо.