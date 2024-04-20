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Врач рассказала о пользе раннего редиса

Диетолог Залетова: ранний редис с красной кожицей снижает риск болезней сердца

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Весной стоит включить в свой рацион ранний редис, особенно полезны сорта с красной кожицей. Об этом «РГ» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, заведующая дневным стационаром клиники ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

Ранний редис — один из самых богатых витаминами и микроэлементами овощей. Это связано с тем, что он вырастает на обновленной почве, отдохнувшей за зиму. При этом редис содержит всего 10-15 килокалорий на 100 граммов и относительно много клетчатки: около 1,5 граммов. Употребление клетчатки — важная часть профилактики ожирения, сахарного диабета, неалкогольной жировой болезни печени и даже некоторых видов рака, отметила Залетова.

Также редис богат кремнием и селеном — микроэлементами, важными для структурных компонентов коллагена. Четверть нормы витамина С содержится в 100 граммах селена. Он необходим для защиты от инфекций. А витамин В12 из редиса способствует работе нервной системы.

В редисе есть и омега-3 жирные кислоты, полезные для сосудов, но полноценным их источником этот овощ не может быть. Лучше выбрать льняное семя или рыбу.

Использовать редис лучше всего в салатах, предпочтение нужно отдавать красному редису, так как в нем больше антоцианов. Эти вещества защищают организм от окислительного стресса. Людям с дефектами слизистой ЖКТ лучше потреблять редис после термической обработки, добавила врач.

Ранее врач рассказала о пользе «вредного» усилителя вкуса.

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