Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Низкий уровень тестостерона не обязан ухудшать либидо, заявил врач

Сексолог Кузнецов: уменьшение уровня тестостерона не всегда снижает либидо

close
100%
Freepik

Чаще всего снижение либидо связано с естественными реакциями организма, например, на стресс. Однако иногда изменения в половом влечении могут указывать на гормональные нарушения. Об этом «Известиям» рассказал сексолог Сергей Кузнецов.

Увеличение уровня андрогенов (например, тестостерона) усиливает либидо у людей любого пола. У женщин пик выработки этих гормонов приходится на период от 20 до 30 лет. Уровень андрогенов зависит и от менструального цикла: так, содержание тестостерона повышается при овуляции и остается высоким до наступления месячных.

У мужчин уровень тестостерона постепенно снижается после 30–35 лет. Однако часто это не приводит к ослаблению либидо. Дело в том, что влечение реализуется через работу особых структур мозга и высшей нервной деятельности. Поэтому значимый фактор в развитии полового влечения у мужчин и особенно у женщин — психоэмоциональное состояние.

Повышение гормона стресса кортизола снижает либидо. Из-за этого при жизненных сложностях интерес к сексу ослабевает. Кроме того, при гипофункции щитовидной железы растет уровень гормона пролактина. Это приводит к снижению сексуального влечения. Гиперфункция щитовидной железы, напротив, может усилить либидо.

«На интимную жизнь также могут оказать влияние сахарный диабет, гипертоническая болезнь, заболевания органов репродуктивной системы, болезни печени и почек», — добавил врач.

Ранее была названа нация с самыми маленькими пенисами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами