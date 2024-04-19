Низкий уровень тестостерона не обязан ухудшать либидо, заявил врач

Чаще всего снижение либидо связано с естественными реакциями организма, например, на стресс. Однако иногда изменения в половом влечении могут указывать на гормональные нарушения. Об этом «Известиям» рассказал сексолог Сергей Кузнецов.

Увеличение уровня андрогенов (например, тестостерона) усиливает либидо у людей любого пола. У женщин пик выработки этих гормонов приходится на период от 20 до 30 лет. Уровень андрогенов зависит и от менструального цикла: так, содержание тестостерона повышается при овуляции и остается высоким до наступления месячных.

У мужчин уровень тестостерона постепенно снижается после 30–35 лет. Однако часто это не приводит к ослаблению либидо. Дело в том, что влечение реализуется через работу особых структур мозга и высшей нервной деятельности. Поэтому значимый фактор в развитии полового влечения у мужчин и особенно у женщин — психоэмоциональное состояние.

Повышение гормона стресса кортизола снижает либидо. Из-за этого при жизненных сложностях интерес к сексу ослабевает. Кроме того, при гипофункции щитовидной железы растет уровень гормона пролактина. Это приводит к снижению сексуального влечения. Гиперфункция щитовидной железы, напротив, может усилить либидо.

«На интимную жизнь также могут оказать влияние сахарный диабет, гипертоническая болезнь, заболевания органов репродуктивной системы, болезни печени и почек», — добавил врач.

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