Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы лекарства, опасные для людей с деменцией

BMJ: антипсихотики могут привести к инсульту у больных деменцией

close
100%
Depositphotos

Использование антипсихотиков (нейролептиков или больших транквилизаторов) у людей с деменцией связано с повышенным риском инсульта, образования тромбов, инфаркта, переломов, пневмонии и острого повреждения почек. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 173 910 человек из Англии, у которых в период с 1998 года по 2018 годы была диагностирована деменция. Их средний возраст составил 82 года, 63% из них были женщинами. В течение года до постановки диагноза им не назначались антипсихотики.

Антипсихотики (чаще всего рисперидон, кветиапин, галоперидол и оланзапин) получали более 35 тысяч пациентов. Их применение было связано с увеличением риска острого повреждения почек в 1,7 раз, инсульта и венозной тромбоэмболии — в 1,6 раз. Также у принимавших антипсихотики чаще развивались болезни сердца, возникало воспаление легких и происходили переломы. При расчете рисков ученые сделали поправку на факторы образа жизни пациентов и другие принимаемые лекарства.

Почти для всех неблагоприятных исходов риск был самым высоким в течение первой недели лечения антипсихотиками. Особенно выражена эта зависимость была в отношении пневмонии.

Несмотря на опасения по поводу безопасности, антипсихотики продолжают широко назначать при поведенческих симптомах деменции, которые могут включать: апатию, депрессию, агрессию, тревогу, раздражительность, делирий и психоз. Это отчасти обусловлено нехваткой эффективных альтернатив антипсихотикам.

Любая потенциальная польза от лечения антипсихотиками должна быть сопоставлена с риском серьезного вреда, а планы лечения следует регулярно пересматривать, отметили авторы анализа.

Ранее врач рассказала, что злоупотребление молоком может повысить риск инфаркта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами