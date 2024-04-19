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Ученые изучат воду в системе Юпитера с помощью георадара

EGU: ледопроникающий радар даст оценить глубину и состав водоемов лун Юпитера

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Depositphotos

Итальянские ученые из Третьего университета Рима намерены изучить водные ресурсы спутников Юпитера в ходе космической миссии JUICE. Для этого команда использует находящийся на борту зонда георадар. Результаты исследования представлены на Генеральной ассамблее Европейского союза геонаук (EGU).

Предполагается, что луны Юпитера и Сатурна, такие как Энцелад, Ганимед, Европа и Каллисто, содержат океаны жидкой воды под ледяными корками. Поскольку в обозримом будущем не предвидится возможности высадки на поверхность этих небесных тел, специалисты намерены собрать данные с помощью дистанционного зондирования.

Ранее ледопроникающий радар успешно испытали для обнаружения воды на Земле и под южной полярной шапкой Марса.

Команда рассчитывает, что радиоволны позволят оценить глубину и химический состав воды под ледяной поверхностью спутников Юпитера.

«В зависимости от поведения радиоволн мы, возможно, сможем лучше определить распределение соли. Мы можем использовать всю эту информацию, чтобы улучшить наше понимание распределения жидкой воды в Солнечной системе», — отметила ведущий исследователь проекта, доктор Елена Петтинелли.

Космический аппарат JUICE был запущен в апреле 2023 года. Он должен достичь системы Юпитера в 2031 году.

Ранее ученые нашли способ измерить температуру подледных океанов на других планетах.

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