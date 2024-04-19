Фастфуд может вызывать нарушения памяти в раннем возрасте, выяснили ученые

Ученые из университета Южной Калифорнии (США) обнаружили, что богатый жирами с сахаром «западный» стиль питания вызывает долгосрочные нарушения в работе памяти у молодых мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain, Behavior, and Immunity (ВВI).

Чтобы точно оценить, как «западная» диета влияет на когнитивные способности, ученые смоделировали принцип ее воздействия на группе молодых мышей (эксперимент начался на 26-56-е дни жизни грызунов). Мышей кормили пищей с высоким содержанием жиров, сахара и калорий. Человеческими эквивалентами таких продуктов выступает фастфуд, выпечка, блюда быстрого приготовления, шоколад и мороженое.

Отмечается, что в эксперименте также участвовала контрольная группа грызунов, представители которой питались обычной пищей.

По истечении срока диетического вмешательства ученые оценили когнитивные способности всех мышей. Оказалось, что «западная» диета способна вызывать долгосрочные нарушения в работе памяти. Проблемы с запоминанием информации были связаны с долговременной дисфункцией гиппокампа — области мозга, в значительной степени регулирующей когнитивные функции.

Также выяснилось, что переход на здоровый рацион в качестве попытки нейтрализовать опасные последствия «западного» пищевого поведения не дал результатов. Проблемы с памятью у мышей из первой группы сохранялись даже после 30 дней на правильном питании.

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