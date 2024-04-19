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Найден способ смягчить негативное влияние ожирения на мозг

IJMS: особая форма витамина Е смягчает негативное влияние ожирения на мозг

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Shutterstock

Ученые из Технологического института Сибаура в Японии обнаружили, что особые вещества токотриенолы, являющиеся частью семейства витамина Е, могут снижать риск развития когнитивных нарушений, связанных с ожирением. Результаты научной работы опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

Исследователи сосредоточились на изучении токотриенолов — жирорастворимых веществ из семейства витаминов группы Е. Ученые стремились выяснить, могут ли эти соединения защитить от ухудшения внимания и памяти, которое является распространенным осложнением ожирения. Для этого они провели эксперимент на мышах. Части грызунов давали жирную и сладкую пищу, а также токотриенол. Другая группа мышей придерживалась аналогичной диеты, но токотриенол не получала.

По истечении срока диетического вмешательства ученые обнаружили, что токотриенол не замедлил набор лишнего веса мышами. Однако это вещество оказалось способно улучшить их когнитивные функции и снизить уровень окислительного стресса в головном мозге. Под окислительным стрессом подразумевается форма повреждения клеток особыми химическими частицами (свободными радикалами).

Ученые предположили, что такой нейропротекторный эффект обусловлен способностью токотриенолов предотвращать нежелательные метаболические изменения в белках коры головного мозга. Также было обнаружено, что прием токотриенолов повышает температуру тела в областях залежей коричневого жира (он играет важную роль в процессах метаболизма и обеспечении способности сжигать больше энергии).

Ранее был назван приятный и эффективный способ похудеть.

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