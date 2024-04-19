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Ученые вырастили в лаборатории мини-легкие человека

Nano Today: органоиды легких позволят сделать эксперименты более гуманными

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Британские ученые из Манчестерского университета создали мини-версию легких человека из стволовых клеток. Они могут имитировать реакцию живых тканей на воздействие различных наноматериалов. Исследование опубликовано в научном журнале Nano Today.

Подобные модели органов, называемые органоидами, представляют собой трехмерные биологические структуры. Их применяют для лучшего понимания действия различных легочных заболеваний, включая муковисцидоз, рак легких и COVID-19.

В новом исследовании специалисты изучили воздействие наноматериалов на основе углерода на органоиды.

Оказалось, что оксид графена в дыхательной системе безопасно задерживается веществом, под названием секреторный муцин. Тогда как длинные и жесткие многостенные углеродные нанотрубки неблагоприятно влияют на легкие, вызывая стойкое воспаление и фиброз.

По словам ученых, мини-легкие из стволовых клеток позволят существенно снизить количество экспериментов на животных и сделают нанотоксикологические исследования более гуманными.

Ранее исследователи нашли способ восстановления легких при неизлечимом идиопатическом фиброзе.

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