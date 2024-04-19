Врач рассказал, почему похолодание вредно для сосудов

Британский врач Майкл Мосли рассказал изданию Daily Mail, что резкое падение температуры воздуха способствует «сгущению» крови и повышению артериального давления. Это, в свою очередь, увеличивает риск тромбоза и инсульта.

По словам врача, зимой летальность сердечно-сосудистых заболеваний повышается. При этом наибольшее количество преждевременных уходов из жизни регистрируется в дни, следующие за резким похолоданием. Мосли также отметил, что понижение температуры воздуха всего на один градус увеличивает риск сердечного приступа на 12%, причем люди в возрасте 65 лет и старше становятся особенно уязвимы. Это показало исследование, проведенное сингапурскими учеными.

Врач объяснил, что при резком (и продолжительном) похолодании организму приходится больше работать для поддержания внутренней температуры, что повышает вязкость крови. Это, в свою очередь, увеличивает риск образования тромбов (плотных сгустков крови и липидов в сосудах) и инсульта.

Кроме того, на холоде кровеносные сосуды могут начать спазмировать (резко сужаться). Спазм снижает пропускную способность сосудистой системы и ухудшает кровоток. Это может спровоцировать множество опасных патологий, включая инфаркт.

Ранее выяснилось, что растительное мясо может повышать риск проблем с сердцем.