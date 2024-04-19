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Стало известно, может ли жаркая погода вызывать агрессию

LiveScience: жаркая погода усиливает агрессию у людей в состоянии стресса

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Shutterstock

Жаркая погода может усиливать агрессию у людей, которые уже находятся в неблагоприятном эмоциональном состоянии. Однако высокая температура воздуха сама по себе не оказывает влияния на настроение. Об этом изданию Live Science рассказал Роберт Пикманс, исследователь из Калифорнийского университета в США.

В ходе нового исследования Пикманс и его коллеги пригласили 900 добровольцев к участию в эксперименте. Испытуемых разделили на две группы и поместили в комнату с температурой 71,6 градуса по Фаренгейту (22 градуса по Цельсию), либо в комнату, воздух в которой был нагрет до 86 градусов по Фаренгейту (30 градусов по Цельсию). Затем участников подвергли стандартной серии тестов на специфику принятия решений и когнитивные способности.

Результаты показали, что люди в жаркой комнате чаще жаловались на сонливость, но их способность принимать решения и эмоциональное состояние мало изменились.

В рамках дополнительного этапа исследования ученые решили спровоцировать у участников эмоциональный стресс. Они сообщили испытуемым, что каждый из них стал обладателем определенной суммы баллов на виртуальном счете (баллы не приравнивались к денежному вознаграждению). Затем организаторы объявили, что каждый участник может обнулить определенную сумму баллов другого испытуемого, находящегося с ним в одной комнате. При этом решивший стереть «стереть» бонусы не получал от этого никакой выгоды.

Оказалось, что люди в жарком помещении чаще и охотнее лишали своих «соседей» баллов. Ученые предположили, что жаркая погода может усилить агрессию (в том числе в скрытой форме) у людей, уже находящихся в состоянии стресса.

Ранее выяснилось, что полмиллиона летальных исходов из-за инсульта в мире связаны с погодой.

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