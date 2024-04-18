США столкнулись с сильнейшей засухой за последние 1200 лет

Американские ученые из Университета Западной Виргинии (WVU) выяснили, что западная часть США столкнулась с самой суровой засухой за последние 1200 лет. Режим острой нехватки влаги сохраняется здесь последние 23 года, сообщается на сайте научного учреждения.

По словам исследователей, этот кризис можно назвать мегазасухой. Однако ее причины до конца не изучены.

Используя годичные кольца деревьев, специалисты обнаружили, что нынешний 23-летний период засухи является самым сильным как минимум с VIII века нашей эры.

Авторы отчета отметили, что мегазасухи характеризуются не только постоянной нехваткой влаги, но и снижением способности растений поглощать углекислый газ из воздуха. Высокие концентрации углекислого газа в воздухе способствуют дальнейшему потеплению и еще больше усиливают жару, создавая так называемую петлю обратной связи.

Согласно прогнозам, в ближайшие десятилетия мегазасухи во всем мире станут более частыми и серьезными. Данные исследования помогут информировать других ученых о состоянии экосистем в засушливых регионах.

Ранее стало известно, что почвенные бактерии защищают растения во время засухи.