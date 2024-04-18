Найден новый способ прогнозирования рецидива рака яичников

Ученые из Седарс-Синайского медицинского центра в США обнаружили, что риск рецидива рака яичников можно прогнозировать по расположению плазматических и других иммунных клеток вокруг и внутри опухоли. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (ScAdv).

Научный коллектив проанализировал опухолевые ткани 42 пациенток с раком яичников. Отмечается, что изучалась структура и состав как первичных опухолей, так и тех, что возникли в результате рецидивирования заболевания. Исследователи использовали технологию, называемую визуализирующей массовой цитометрией, для анализа расположения в опухолевых тканях плазматических клеток.

Плазматические клетки (или лимфоцитарные плазмоциты) — это иммунокомпетентные клетки, продуцирующие антитела в организме человека и млекопитающих. Они являются важнейшей составляющей иммунного ответа на рост раковых опухолей.

Ученые обнаружили, что в случае расположения плазматических клеток рядом с Т- и В-клетками (два других типа иммунных клеток) вокруг опухолевого очага риск успешного лечения рака яичников был выше, а вероятность рецидива — ниже.

Вероятность неблагоприятного исхода терапии повышалась, если плазматические клетки скапливались рядом с особыми ассоциированными с раком фибробластами. Они представляют собой тип клеток в микроокружении опухоли, который способствует развитию онкогенных свойств.

По мнению ученых, их открытие может поспособствовать усовершенствованию прогнозирования и лечения рака яичников, в частности агрессивной высокодифференцированной серозной карциномы.

Ранее был найден способ исключить опасный рак простаты с точностью почти 100%.