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Наскальные рисунки древних перуанцев оказались навеяны галлюциногенами

CAJ: 2100-летние петроглифы в Перу изображают видения под действием психоделиков

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Cambridge Archaeological Journal

Группа польских археологов из университетов Варшавы и Познани выяснила, что древние наскальные рисунки в Перу были выполнены под действием галлюциногенных веществ. Исследование опубликовано в научном журнале Cambridge Archaeological Journal (CAJ).

Произведения наскальной живописи нашли в сухом ущелье Торо Муэрто в долине реки Маджес. Предполагается, что работам от 1400 до 2100 лет. На изображениях человеческие фигуры танцуют в окружении ломаных линий и кругов.

Ученые выяснили, что мотивы рисунков древних перуанцев очень похожи на искусство народа Тукано, живущего в тропических лесах Амазонки на территории Колумбии, Бразилии и Эквадора. Люди этого племени творили под действием галлюциногенного напитка аяуаска, приготовленного из различных растений.

Исследователи предположили, что геометрические узоры из волнистых линий и полос могут изображать параллельный мир, космос или загробную жизнь.

По словам археологов, древние народы Перу не были знакомы с аяуаской, поскольку в этом регионе нет подходящих растений. Но, согласно предыдущим исследованиям, люди перуанского племени Вари использовали другие природные галлюциногены для погружения в психоделический транс.

Ученые добавили, что большое количество рисунков в Торо Муэрто может указывать, что это место было площадкой для обучения и передачи знаний.

Ранее стало известно, что следы динозавров вдохновили первобытных художников в Бразилии.

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