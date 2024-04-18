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Ученые объяснили причины внезапных приступов паранойи

FIP: тревожные новости могут вызвать ощущение слежки и чужого присутствия

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Shutterstock

Американские психологи из Калифорнийского университета изучили причины появления параноидальных состояний, которые могут неожиданно возникать даже у психически здоровых людей. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Psychology (FIP).

По словам ученых, ощущение чужого присутствия, слежки и неявной угрозы может быть реакцией психики на неприятные или пугающие новости, прочтение триллера или просмотр фильма ужасов.

Исследователи отметили, что острое восприятие источников реальной или мнимой опасности появилось у человека в ходе эволюции как механизм выживания. Согласно одной из теорий, в мозге людей есть специальная нейронная сеть, отвечающая за обнаружение тех, кто на нас смотрит. В некоторых случаях эта система может допускать ложные срабатывания.

Повышенная бдительность также может развиться у человека после травмирующих событий в прошлом.

Чувство тревоги связано с активностью зоны мозга под названием миндалевидное тело. Оно отвечает за обработку наших эмоций и стресса. Нарушение работы миндалевидного тела может усиливать различные эмоциональные реакции.

Психологи отметили, что постоянное и сильное ощущение паранойи также может указывать на серьезные психические расстройства, включая шизофрению.

Ранее ИИ помог ученым найти область зарождения психоза в мозге человека.

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