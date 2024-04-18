Врач назвала полезный для гипертоников продукт

Вареный картофель помогает контролировать кровяное давление при гипертонии. Об этом aif.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

Достаточное потребление калия помогает снизить риск гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Он особенно важен для людей, которые злоупотребляют солью. Один из лучших источников калия — вареный картофель. В 100 граммах этого продукта содержится 568 мг калия — 23% от суточной нормы. Так как одна средняя картофелина весит около 70 граммов, 2-3 штуки закрывают суточную потребность в калии более чем наполовину.

Важно варить картофель в кожуре, иначе калия в нем почти не останется. Для лучшего эффекта следует есть его без соли, так как содержащийся в ней натрий способствует повышению давления.

Ограничить потребление картофеля следует людям с сахарным диабетом, так как этот продукт может повышать уровень сахара в крови.

Дополнить картофель можно петрушкой: она также богата калием. Кроме того, среди зелени она — лидер по содержанию витамина С. Это вещество благоприятно действует на сосуды, отметила врач.

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