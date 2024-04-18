Россиянам объяснили, какие фрукты можно есть натощак

От фруктов натощак следует отказаться во время обострения заболеваний ЖКТ, в остальных случаях их можно есть в любое время. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Здоровому человеку можно есть фрукты в любой момент, в том числе и на голодный желудок, рассказала врач. Однако важно соблюдать умеренность при употреблении ананасов, так как они могут раздражать слизистую оболочку желудка. Это связано с тем, что в этом фрукте много ферментов, расщепляющих белки. Поэтому, если съесть его во время или после основного приема пищи, можно улучшить пищеварение.

При обострении некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта (например, язвах) фрукты лучше полностью исключать из рациона. Исключение — бананы. Они содержат много крахмала, который снижает кислотность желудка. Поэтому их следует есть при болезнях желудка или двенадцатиперстной кишки, сопровождающихся повышенной кислотностью.

До этого врач рассказала, что риск гастрита не зависит от питания: его вызывает заражение особой бактерией, а не чипсы и фастфуд.

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