Раскрыт механизм развития хронического кашля

Ученые обнаружили клетки в горле, которые активируются при вдыхании жидкости или забросе кислоты из желудка. Работа, опубликованная в журнале Science, может лечь в основу лечения от пневмонии и хронического кашля.

Когда вода попадает в дыхательные пути здорового человека, он начинает кашлять. Этот же рефлекс запускается, когда кислота из желудка достигает горла при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

В новом исследовании ученые выяснили, что за эти реакции отвечают нейроэндокринные клетки гортани и трахеи. При соприкосновении с водой или кислотой они выделяют особые вещества, которые активируют кашлевые центры в мозгу.

Активация этих клеток у мышей приводила к кашлю. У особей, лишенных нейроэндокринных клеток, кашель не наблюдался даже при попадании воды в дыхательные пути.

Ученые отметили, что единственная причина, по которой науке стало известно, что эти клетки существуют — это очень редкие нейроэндокринные опухоли в гортани.

При старении кашлевой рефлекс часто угасает, что повышает риск попадания жидкости в легкие и развития пневмонии. Лекарства, которые будут влиять на работу нейроэндокринных клеток гортани, смогут предотвратить это. Также они могут быть полезны в лечении хронического кашля у людей с ГЭРБ и курильщиков.

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