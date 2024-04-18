Названа работа, связанная с лучшей памятью в старости

Исследование норвежских пациентов показало, что существует связь между более интеллектуальной работой и меньшим риском деменции. Об этом сообщает Американская академия неврологии (AAN).

Ученые проанализировали данные семи тысяч человек — представителей 305 различных профессий. Более интеллектуальная работа в возрасте 30, 40, 50 и 60 лет была связана со снижением риска легких нарушений памяти в 70 лет. Реже всего от нарушений памяти страдали преподаватели, а чаще всего — почтальоны и курьеры.

Люди с самой низкой умственной нагрузкой на работе имели на 66% больше шансов на развитие легких когнитивных нарушений (по сравнению с группой с самой высокой умственной нагрузкой). Ученые сделали поправку на возраст, пол, образование, заработок и факторы образа жизни.

Когнитивная нагрузка в этом исследовании включала быстрое выполнение рутинных задач, работу с оборудованием, точность, поддержание личных отношений, наставничество.

Исследование не доказывает, что сложная для мозга работа предотвращает легкие когнитивные нарушения, подчеркнули авторы. Их работа лишь показывает наличие связи, которая может объясняться другими факторами.

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