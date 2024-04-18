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Названа работа, связанная с лучшей памятью в старости

AAN: работа преподавателем связана с наименьшим риском потери памяти в старости

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Shutterstock

Исследование норвежских пациентов показало, что существует связь между более интеллектуальной работой и меньшим риском деменции. Об этом сообщает Американская академия неврологии (AAN).

Ученые проанализировали данные семи тысяч человек — представителей 305 различных профессий. Более интеллектуальная работа в возрасте 30, 40, 50 и 60 лет была связана со снижением риска легких нарушений памяти в 70 лет. Реже всего от нарушений памяти страдали преподаватели, а чаще всего — почтальоны и курьеры.

Люди с самой низкой умственной нагрузкой на работе имели на 66% больше шансов на развитие легких когнитивных нарушений (по сравнению с группой с самой высокой умственной нагрузкой). Ученые сделали поправку на возраст, пол, образование, заработок и факторы образа жизни.

Когнитивная нагрузка в этом исследовании включала быстрое выполнение рутинных задач, работу с оборудованием, точность, поддержание личных отношений, наставничество.

Исследование не доказывает, что сложная для мозга работа предотвращает легкие когнитивные нарушения, подчеркнули авторы. Их работа лишь показывает наличие связи, которая может объясняться другими факторами.

Ранее ученые нашли вещества для борьбы с первопричиной болезни Паркинсона.

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