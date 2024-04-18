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Жизнь в «зеленом» районе сохраняет здоровье кишечника и кожи, выяснили ученые

EnvInternational: зеленые насаждения улучшают состав микробиома кишечника и кожи

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Ученые из университета Чжуншань имени Сунь Ятсена (Китай) обнаружили, что жизнь в районе с большим количеством зеленых насаждений увеличивает количество полезных бактерий в составе микробиома кишечника и кожи. Такие изменения способствуют нормальной работе пищеварения и здоровью кожных покровов. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental International (EnvInternational).

Новое исследование китайских ученых представляет собой мета-анализ 20 существующих научных работ на тему влияния экологии на микробиом кожи, кишечника, глаз а также полостей рта и носа. Анализ показал, что проживание в озелененных районах коррелирует положительным изменениям в бактериальном составе кожи и кишечника. В частности, зеленые насаждения способствует увеличению числа полезных микроорганизмов, защищающих кожные покровы и кишечник от различных заболеваний.

Ученые предположили, что поглощение загрязняющих веществ деревьями создает гармоничные условия для формирования кожного иммунитета и кишечного барьера, а также усиливает антиоксидантную систему защиты организма.

Ранее ученые оценили практическую значимость священных лесов.

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